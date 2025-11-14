Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Ansa

Sciopero dei trasporti 14 novembre 2025: Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Italia, Udine, Roma, Tutte le compagnie coinvolte, orari vari

Il 14 novembre 2025 sono previsti 4 scioperi nel settore dei trasporti in diverse aree d’Italia. Nel corso della giornata si fermeranno il trasporto pubblico locale in alcune città e il personale del trasporto aereo a livello nazionale. Di seguito i dettagli completi sugli scioperi previsti per questa data.

Sciopero dei trasporti Friuli-Venezia Giulia – Udine

È indetto uno sciopero di 6 ore con varie modalità nel settore del trasporto pubblico locale che coinvolge il personale della Soc. Arriva Udine di Udine. L’agitazione è stata proclamata dal sindacato ASI-AU Associazione Sindacale Indipendente e interessa la provincia di Udine nella regione Friuli-Venezia Giulia.

Sciopero dei trasporti Lazio – Roma

È previsto uno sciopero di 24 ore nel settore del trasporto pubblico locale che coinvolge il personale della Soc. ATAC di Roma. L’agitazione è stata proclamata dai sindacati OSR USB Lavoro Privato/ORSA TPL e interessa la città di Roma, regione Lazio.

Sciopero dei trasporti Italia – Settore Aereo (EasyJet)

È indetto uno sciopero di 4 ore, dalle 13:00 alle 17:00, nel settore aereo che coinvolge il personale navigante della Soc. EasyJet Airline Company Limited. L’agitazione è di rilevanza nazionale e riguarda tutte le province d’Italia. Il sindacato promotore è USB Lavoro Privato.

Sciopero dei trasporti Italia – Settore Aereo (Volotea)

È previsto uno sciopero di 24 ore nel settore aereo che coinvolge il personale della Soc. Volotea. L’agitazione è di rilevanza nazionale, interessa tutte le province italiane ed è stata proclamata dal sindacato UILT-UIL.

Fonte: Mit