Sciopero dei trasporti 14 novembre 2026: città, orario inizio e fine

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Il 14 novembre 2026 è previsto 1 sciopero in Italia. Di seguito i dettagli.
Sciopero dei trasporti Bari
È indetto uno sciopero di 24 ore, dalle 00:00 alle 24:00, che coinvolge il trasporto pubblico locale nella città di Bari, in Puglia. L’astensione riguarda il personale della società AMTAB di Bari. I sindacati proclamanti sono OST FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/UGL AUTOFERRO.