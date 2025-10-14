Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Ansa

Sciopero dei trasporti 14 ottobre 2025: Napoli, Piemonte, 08:30-22:00 e 21:00-04:59

Il 14 ottobre 2025 sono previsti due scioperi nel settore dei trasporti in Italia. Questi coinvolgono diverse categorie e regioni, con modalità e orari differenti. Nel dettaglio, l’articolo fornisce tutte le informazioni sugli scioperi programmati per questa data.

Sciopero dei trasporti Napoli

È indetto uno sciopero di 13 ore e 30 minuti: dalle 08:30 alle 22:00 nel settore Taxi nel territorio comunale di Napoli, Campania. Coinvolge gli addetti al servizio taxi e vede la partecipazione di numerosi sindacati tra cui FEDERTAXI-CISAL, FAST-CONFSAL-TAXI, SITAN-ATN, ORSA-TAXI, TASSISTI DI BASE, CONFAIL, UGL-TAXI, UNIMPRESA MOBILITA’, URITAXI e UTI.

Sciopero dei trasporti Piemonte

È previsto uno sciopero di 8 ore: dalle 21:00 del 14/10 alle 04:59 del 15/10 nel settore Trasporto merci in tutta la regione Piemonte. Lo sciopero interessa il personale della società SBB Cargo Italia ed è proclamato dal sindacato OSR ORSA FERROVIE.

Fonte: Mit