Sciopero dei trasporti 14 ottobre 2026: città, orario inizio e fine

Il giorno 14 ottobre 2026 sono previsti due scioperi che potrebbero avere un impatto rilevante sul settore dei trasporti e dei servizi pubblici in Italia. In quest’articolo vengono presentati tutti i dettagli relativi agli scioperi proclamati per questa giornata, inclusi orari, regioni coinvolte, modalità di svolgimento, sindacati promotori e categorie interessate.
Sciopero regionale Toscana
In Toscana è indetto uno sciopero generale che interessa diversi settori pubblici e privati, inclusi anche gli appalti e servizi strumentali. Lo sciopero coinvolge:
Settore: Generale, trasporto ferroviario, TPL e trasporto merci su rotaia
Durata: INTERA GIORNATA DI LAVORO – Ferroviario: dalle 09.01 alle 17.00 / Appalti ferroviari: secondo mezzo turno del turno di lavoro / TPL: 4 ore secondo diverse modalità / Trasporto merci su rotaia: intera prestazione lavorativa
Sindacati promotori: OSR CGIL
Categoria: Sciopero generale settori pubblici e privati anche in appalto e strumentali in Toscana
Sciopero nazionale trasporto merci
Su tutto il territorio nazionale è previsto un sciopero che interessa il settore trasporto merci:
Area geografica: Italia (tutte le Regioni e Province)
Durata: 24 ORE: dalle 06.00 del 13 ottobre alle 05.59 del 14 ottobre 2026
Sindacati promotori: OSR ORSA FERROVIE
Categoria: Personale società SBB Cargo Italia
Modalità: Interessa tutti i lavoratori SBB Cargo Italia coinvolti nel trasporto merci su ferro.
Fonte: Mit