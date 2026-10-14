Sciopero dei trasporti 14 ottobre 2026: città, orario inizio e fine

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Ansa

Il giorno 14 ottobre 2026 sono previsti due scioperi che potrebbero avere un impatto rilevante sul settore dei trasporti e dei servizi pubblici in Italia. In quest’articolo vengono presentati tutti i dettagli relativi agli scioperi proclamati per questa giornata, inclusi orari, regioni coinvolte, modalità di svolgimento, sindacati promotori e categorie interessate.

Sciopero regionale Toscana

In Toscana è indetto uno sciopero generale che interessa diversi settori pubblici e privati, inclusi anche gli appalti e servizi strumentali. Lo sciopero coinvolge:

Settore: Generale, trasporto ferroviario, TPL e trasporto merci su rotaia

Durata: INTERA GIORNATA DI LAVORO – Ferroviario: dalle 09.01 alle 17.00 / Appalti ferroviari: secondo mezzo turno del turno di lavoro / TPL: 4 ore secondo diverse modalità / Trasporto merci su rotaia: intera prestazione lavorativa

Sindacati promotori: OSR CGIL

Categoria: Sciopero generale settori pubblici e privati anche in appalto e strumentali in Toscana

Sciopero nazionale trasporto merci

Su tutto il territorio nazionale è previsto un sciopero che interessa il settore trasporto merci:

Area geografica: Italia (tutte le Regioni e Province)

Durata: 24 ORE: dalle 06.00 del 13 ottobre alle 05.59 del 14 ottobre 2026

Sindacati promotori: OSR ORSA FERROVIE

Categoria: Personale società SBB Cargo Italia

Modalità: Interessa tutti i lavoratori SBB Cargo Italia coinvolti nel trasporto merci su ferro.

Fonte: Mit