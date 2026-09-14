Sciopero dei trasporti 14 settembre 2026: città, orario inizio e fine

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Ansa

Scioperi in Italia il 14 settembre 2026: nella giornata di lunedì 14 settembre 2026 è previsto 1 sciopero a livello nazionale. L’articolo di seguito offre tutti i dettagli aggiornati sullo sciopero in programma, con informazioni su luogo, orari, aziende coinvolte e sindacati promotori.

Sciopero del trasporto pubblico a Bergamo (Lombardia)

Il giorno 14 settembre 2026 è stato indetto uno sciopero di 4 ore, dalle 8.30 alle 12.30, che coinvolgerà il trasporto pubblico locale nella provincia di Bergamo, regione Lombardia. Lo sciopero riguarda il personale della società Arriva Italia Unità Produttiva di Bergamo.

Lo sciopero è stato proclamato dai sindacati OST FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL e FAISA-CISAL. La motivazione dello sciopero è di natura territoriale e coinvolge tutte le categorie del personale della società indicata.

Fonte: Mit