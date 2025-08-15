Sciopero dei trasporti 15 agosto 2025: città, orario inizio e fine

Virgilio Motori, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dei Motori: il sito di riferimento del settore che racconta ogni giorno il mondo delle 2 e 4 ruote.

Ansa

In questo articolo trovi tutte le informazioni aggiornate sugli scioperi dei trasporti previsti per il giorno 15 agosto 2025. Di seguito sono riportati i dettagli relativi agli eventuali scioperi in programma, con indicazione delle città o aree coinvolte, gli orari di inizio e fine, le compagnie interessate, i sindacati promotori, la categoria e il tipo di servizio coinvolto. Per la giornata del 15 agosto 2025 non risultano scioperi previsti secondo i dati ufficiali disponibili.

Continua a seguirci per tutti gli aggiornamenti e consulta i dettagli qui sotto per eventuali variazioni.

Fonte: Mit