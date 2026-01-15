Sciopero dei trasporti 15 gennaio 2026: città, orario inizio e fine

Il giorno 15 gennaio 2026 sono previsti 2 scioperi dei trasporti in Italia. In questo articolo troverete nel dettaglio tutte le informazioni sugli scioperi programmati, con la descrizione delle modalità, le regioni coinvolte, le compagnie interessate, gli orari e i sindacati promotori.
Sciopero nazionale trasporto merci (Italia)
In Italia, è in corso uno sciopero nazionale del trasporto merci. Lo sciopero ha una durata di 24 ore, dalle 16.01 del 14 gennaio alle 16.00 del 15 gennaio 2026 e coinvolge il personale della società Captrain Italia. A promuovere lo sciopero sono i sindacati FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL. La mobilitazione riguarda l’intera categoria del personale addetto.
Sciopero trasporto pubblico locale Lombardia
In Lombardia, interessa tutte le province, è indetto uno sciopero provinciale di 24 ore nel settore trasporto pubblico locale. Lo sciopero si svolge il 15 gennaio 2026 e coinvolge il personale delle società del Gruppo ATM di Milano. L’azione sindacale è promossa da AL-COBAS e sono previste varie modalità di adesione durante la giornata.
Fonte: Mit