Sciopero dei trasporti 15 gennaio 2026: città, orario inizio e fine

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Ansa

Il giorno 15 gennaio 2026 sono previsti 2 scioperi dei trasporti in Italia. In questo articolo troverete nel dettaglio tutte le informazioni sugli scioperi programmati, con la descrizione delle modalità, le regioni coinvolte, le compagnie interessate, gli orari e i sindacati promotori.

Sciopero nazionale trasporto merci (Italia)

In Italia, è in corso uno sciopero nazionale del trasporto merci. Lo sciopero ha una durata di 24 ore, dalle 16.01 del 14 gennaio alle 16.00 del 15 gennaio 2026 e coinvolge il personale della società Captrain Italia. A promuovere lo sciopero sono i sindacati FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL. La mobilitazione riguarda l’intera categoria del personale addetto.

Sciopero trasporto pubblico locale Lombardia

In Lombardia, interessa tutte le province, è indetto uno sciopero provinciale di 24 ore nel settore trasporto pubblico locale. Lo sciopero si svolge il 15 gennaio 2026 e coinvolge il personale delle società del Gruppo ATM di Milano. L’azione sindacale è promossa da AL-COBAS e sono previste varie modalità di adesione durante la giornata.

Fonte: Mit