Sciopero dei trasporti 15 luglio 2026: città, orario inizio e fine

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Ansa

Il 15 luglio 2026 il panorama nazionale italiano sarà interessato da un solo sciopero di rilievo, riguardante il settore ferroviario e i servizi connessi alla ristorazione e logistica a bordo treno. Di seguito forniamo tutti i dettagli relativi a questo sciopero, con le informazioni aggiornate su città, durata, categorie e sindacati coinvolti.

Sciopero nazionale settore appalti ferroviari – Italia (tutte le province)

In tutta Italia è indetto uno sciopero a rilevanza nazionale che coinvolge l’intero comparto dei servizi di ristorazione e logistica a bordo treno gestiti da Elior Divisione Itinere per conto di Trenitalia. Lo sciopero sarà osservato per l’intero turno di ciascun lavoratore nella giornata del 15 luglio 2026. L’astensione dal lavoro riguarda il personale della società Elior Divisione Itinere, addetto ai servizi di bordo, con proclamazione da parte del sindacato COBAS Lavoro Privato. La protesta interessa l’intero territorio italiano senza distinzioni provinciali o regionali.

Fonte: Mit