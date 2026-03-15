Sciopero dei trasporti 15 marzo 2026: città, orario inizio e fine

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Ansa

Il giorno 15 marzo 2026 vede la proclamazione di scioperi nel settore dei trasporti in Italia. Per questa data, risulta previsto un solo sciopero regolarmente indetto. Nel seguito dell’articolo vengono riportati i dettagli principali relativi a questa astensione lavorativa, con particolare attenzione alle aree geografiche e ai servizi coinvolti.

Sciopero dei trasporti Verona

Nella provincia di Verona, regione Veneto, è stato proclamato uno sciopero nel settore Trasporto merci che coinvolge il personale mobile e di terra della società EVM Rail. L’astensione è di 24 ore, con inizio alle 18:00 del 14 marzo 2026 e termine fissato per le 17:59 del 15 marzo 2026. Lo sciopero, di rilevanza territoriale, è indetto dal sindacato OSP FILT-CGIL.

Fonte: Mit