Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Ansa

Sciopero dei trasporti 15 novembre 2025: Lombardia, orario inizio e fine

Il giorno 15 novembre 2025 è previsto un unico sciopero nel settore dei trasporti in Italia. Di seguito sono riportati i dettagli completi relativi a questo sciopero, con informazioni su area geografica, compagnie coinvolte, durata, sindacati e categorie interessate.

Sciopero dei trasporti Lombardia

È indetto uno sciopero di 4 ore nel Trasporto pubblico locale, con modalità diverse per le aree interessate: Lombardia dalle 18.00 alle 22.00 e Bologna dalle 19.30 alle 23.30. Lo sciopero coinvolge il personale della società Autoguidovie Regione Lombardia con interessamento dell’area di Bologna. L’azione è proclamata dal sindacato CONFIAL-TRASPORTI.

Fonte: Mit