Sciopero dei trasporti 15 ottobre 2025: città, orario inizio e fine
Il giorno 15 ottobre 2025 sono previsti due scioperi nel settore dei trasporti in Italia. Di seguito vengono forniti i dettagli relativi alle aree geografiche interessate, alle compagnie coinvolte, alla durata degli scioperi, ai sindacati promotori, alle categorie di personale coinvolte e ai tipi di servizio interessati.
Sciopero dei trasporti Liguria – La Spezia
È indetto uno sciopero di 24 ORE nel settore del Trasporto pubblico locale nella provincia di La Spezia, regione Liguria. Lo sciopero interessa il personale della società ATC di La Spezia ed è promosso dal sindacato OST CUB TRASPORTI.
Sciopero dei trasporti Piemonte
È in corso uno sciopero di 8 ORE: DALLE 21.00 DEL 14/10 ALLE 04.59 DEL 15/10 nel settore del Trasporto merci in tutta la regione Piemonte. Coinvolge il personale della società SBB Cargo Italia ed è indetto dal sindacato OSR ORSA FERROVIE.
Fonte: Mit