Sciopero dei trasporti 15 ottobre 2026: città, orario inizio e fine

Il giorno 15 ottobre 2026 sono previsti due scioperi nel settore trasporti in Italia. Le agitazioni coinvolgeranno differenti aree geografiche e comparti, dal trasporto pubblico locale alle attività portuali. Di seguito tutti i dettagli relativi agli scioperi in programma, con informazioni su città interessate, durata, compagnie coinvolte e relativi sindacati promotori.
Sciopero dei trasporti Foggia (Puglia)
Nella città di Foggia è stato indetto uno sciopero che riguarda il trasporto pubblico locale. L’agitazione coinvolge il personale della Soc. ATAF di Foggia per l’intera giornata (24 ORE), con inizio e termine nella data del 15 ottobre 2026. I sindacati promotori sono OST FILT-CGIL e FAISA-CISAL.
Sciopero trasporto marittimo Napoli (Campania)
Nell’area portuale di Napoli, in Campania, è stato proclamato uno sciopero nel settore marittimo, che interessa i lavoratori del sistema portuale del Mar Tirreno Centrale (imprese ex art. 16, 17, 18 L. 84/94, ADSP e società al terminal passeggeri art. 36 C.N.). Lo sciopero avrà una durata di 48 ore, a partire dalle 00.00 del 15 ottobre 2026 fino alle 23.59 del 16 ottobre 2026. Le sigle sindacali coinvolte sono OSR FILT-CGIL, FIT-CISL e UILT-UIL.
Fonte: Mit