Sciopero dei trasporti 15 settembre 2025: città, orario inizio e fine

Ansa

Il 15 settembre 2025 sono previsti 6 scioperi nel settore dei trasporti in Italia. Gli scioperi coinvolgono diverse aree geografiche e riguardano principalmente il trasporto pubblico locale e il settore ferroviario, con modalità e orari differenti a seconda della città o regione interessata. Di seguito tutti i dettagli sugli scioperi previsti per questa giornata.

Calabria (tutte le province) – Settore ferroviario

È previsto uno sciopero di 8 ore, dalle 09.01 alle 17.00, che coinvolge il personale delle società Trenitalia Produzione Regionale, Produzione IC, IMC Carrozze Servizio Intercity della Regione Calabria. Lo sciopero è stato indetto dal sindacato OSR UGL FERROVIERI e riguarda il settore ferroviario.

Firenze – Trasporto pubblico locale

È indetto uno sciopero di 24 ore che interessa il personale della società Gest Firenze. Lo sciopero è stato proclamato dal sindacato OSP COBAS LAVORO PRIVATO e coinvolge il servizio di trasporto pubblico locale nella città di Firenze.

La Spezia – Trasporto pubblico locale

È previsto uno sciopero di 24 ore che coinvolge il personale delle società ATC Esercizio, Trotta Bus Services, Autoservizi Riccitelli di La Spezia. Lo sciopero è stato indetto dai sindacati OST FILT-CGIL, UILT-UIL, UGL-FNA e COBAS L.P. e riguarda il trasporto pubblico locale nella provincia.

Pisa – Trasporto pubblico locale

È indetto uno sciopero di 24 ore che interessa il personale della società Autolinee Toscane della provincia di Pisa. Lo sciopero è stato proclamato dal sindacato OSP FAST-CONFSAL e coinvolge il servizio di trasporto pubblico locale.

Toscana (province di Firenze, Prato e Pistoia) – Trasporto pubblico locale

È previsto uno sciopero di 24 ore che coinvolge il personale della società Autolinee Toscane Dipartimento Centro nelle province di Firenze, Prato e Pistoia. Lo sciopero è stato indetto dal sindacato OSP COBAS LAVORO PRIVATO e riguarda il trasporto pubblico locale.

Umbria (tutte le province) – Trasporto pubblico locale

È indetto uno sciopero di 24 ore che interessa il personale delle società Busitalia Sita Nord, Sulga Autolinee, ACAP, Autoservizi Troiani, CMT Terni, Autoservizi Fonti, Eredi Fortuni della Regione Umbria. Lo sciopero è stato proclamato dai sindacati OSR FILT-CGIL e FAISA-CISAL e coinvolge il servizio di trasporto pubblico locale in tutte le province umbre.

Fonte: Mit