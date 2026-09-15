Sciopero dei trasporti 15 settembre 2026: città, orario inizio e fine

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Ansa

Il giorno 15 settembre 2026 sono previsti diversi scioperi nel settore del trasporto pubblico locale in varie città d’Italia. In totale, sono programmati nove scioperi che coinvolgono regioni come Campania, Toscana, Emilia-Romagna e Veneto, con ricadute principalmente a livello locale e territoriale. Di seguito tutti i dettagli sugli scioperi previsti, suddivisi per città o area geografica e con informazioni su orari, compagnie interessate, durata, sindacati promotori e categorie coinvolte.

Sciopero dei trasporti Napoli

Nella città di Napoli (Campania), è indetto uno sciopero di 4 ORE: DALLE 12.45 ALLE 16.45 che coinvolge il personale delle Metropolitane area Ferro soc. ANM di Napoli. Lo sciopero è proclamato da OSR USB Lavoro Privato e interessa il settore del trasporto pubblico locale.

Sciopero dei trasporti Firenze

Nella città di Firenze (Toscana), sono previsti due scioperi:

Il primo riguarda il personale della società Autolinee Toscane bacino di Firenze ed è uno sciopero di 24 ore, indetto da OSP COBAS Lavoro Privato.

Il secondo coinvolge il personale della società Autolinee Toscane bacino urbano debole di Firenze (ex Linea), anch’esso per 24 ore, proclamato da RSA FAISA-CISAL.

Un ulteriore sciopero nella città di Firenze riguarda il personale della società GEST di Firenze, per una durata di 4 ORE: DALLE 09.30 ALLE 13.30, indetto da OSP COBAS LAVORO Privato.

Sciopero dei trasporti Prato

Nel comune di Prato (Toscana) è previsto uno sciopero di 24 ore che coinvolge il personale della società Autolinee Toscane sede operativa di Prato, indetto da RSA FAISA-CISAL.

Sciopero dei trasporti Pisa

A Pisa (Toscana), è in programma uno sciopero di 4 ORE: DALLE 17.30 ALLE 21.30 per il personale della società Autolinee Toscane del servizio urbano ed extraurbano di Pisa. Lo sciopero è indetto da OSR FAST-CONFSAL.

Sciopero dei trasporti Ravenna

Nel territorio di Ravenna (Emilia-Romagna), sono previsti due scioperi locali:

Il primo riguarda il personale della società Start Romagna del bacino di Ravenna per 3 ore e 30 minuti: dalle 08.30 alle 12.00, indetto da OST FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/UGL/FAISA-CISAL/USB Lavoro Privato + RSA.

Il secondo coinvolge il personale della società Start Romagna del bacino di Ravenna, reparto traghetto, anche in questo caso per 3 ore e 30 minuti: dalle 08.30 alle 12.00, proclamato da OSP UGL FNA.

Sciopero dei trasporti Venezia

A Venezia (Veneto), lo sciopero di 24 ore coinvolge il personale della società ATVO di Venezia. Le organizzazioni sindacali che hanno proclamato lo sciopero sono OSP SGB/FAST Mobilità.

Fonte: Mit