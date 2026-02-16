Sciopero dei trasporti 16 febbraio 2026: città, orario inizio e fine

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Il 16 febbraio 2026 in Italia sono previsti diversi scioperi che coinvolgeranno principalmente il settore aereo e il trasporto pubblico locale. In totale si segnalano 9 scioperi distribuiti tra iniziative di rilievo nazionale e locale. Di seguito vengono illustrati nel dettaglio tutti gli scioperi programmati per questa giornata, con orari, categorie e compagnie coinvolte.

Sciopero trasporto pubblico locale Genova (Liguria)

È indetto uno sciopero di 4 ore, dalle 11.30 alle 15.30, nel settore del trasporto pubblico locale. Sono coinvolti i lavoratori della società AMT di Genova. Lo sciopero è stato proclamato dal sindacato OSR CUB TRASPORTI ed è limitato al personale specificato.

Sciopero settore aereo Brescia (Lombardia)

Presso l’aeroporto di Brescia Montichiari sono previsti due scioperi locali che coinvolgono l’intera giornata (24 ore: dalle 00.00 alle 23.59):

– Il personale della società GDA Handling aderirà allo sciopero indetto da OSR USB LAVORO PRIVATO.

– Contestualmente, incrocerà le braccia anche il personale della MH24 nello stesso scalo, sempre per iniziativa di OSR USB LAVORO PRIVATO.

Scioperi settore aereo Italia (tutte le province)

Per quanto riguarda gli scioperi a carattere nazionale, il settore aereo vedrà numerose iniziative che coinvolgeranno diverse compagnie e categorie di personale:

– Sciopero di 24 ore (dalle 00.00 alle 23.59) indetto dal sindacato CUB TRASPORTI per i lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e dell’indotto aeroporti.

– Sciopero nazionale di 24 ore (dalle 00.01 alle 24.00) per piloti e assistenti di volo EasyJet Airlines Limited, indetto da FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL-TA, ANPAC.

– Sciopero di 4 ore (dalle 13.00 alle 17.00) per il personale navigante della compagnia Vueling Airlines, indetto dal sindacato USB LAVORO PRIVATO.

– Sciopero di 4 ore (dalle 13.00 alle 17.00) del personale navigante EasyJet Airlines Limited, indetto da USB LAVORO PRIVATO.

– Sciopero nazionale di 24 ore (dalle 00.01 alle 24.00) del personale della compagnia ITA Airways (proclamato da FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/UGL T.A./ANPAC/ANP).

– Sciopero di 4 ore (dalle 13.00 alle 17.00) per il personale di terra e di volo di ITA Airways, anch’esso proclamato da USB LAVORO PRIVATO.

Fonte: Mit