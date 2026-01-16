Sciopero dei trasporti 16 gennaio 2026: città, orario inizio e fine

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Il giorno 16 gennaio 2026 sono previsti cinque scioperi nel settore del trasporto pubblico locale in Italia. Questi interesseranno sia alcune province della Sicilia sia l’area regionale del Molise, coinvolgendo varie compagnie di trasporto e differenti fasce orarie. Di seguito, tutti i dettagli su ciascuno degli scioperi programmati per la giornata.

Sciopero dei trasporti Catania

Nella provincia di Catania è stato indetto uno sciopero di 24 ore nel settore del trasporto pubblico locale. Lo sciopero coinvolge il personale della società Etna Trasporti di Catania ed è proclamato dal sindacato OSR FAISA-CISAL. La categoria interessata comprende tutto il personale dipendente della società indicata.

Sciopero dei trasporti Enna

Anche nella provincia di Enna si terrà uno sciopero di 24 ore che coinvolge il personale della società Interbus di Enna. Lo sciopero, promosso da OSR FAISA-CISAL, riguarda tutti i dipendenti della società nel comparto trasporto pubblico locale.

Sciopero dei trasporti Palermo

Nella città di Palermo sono stati proclamati due distinti scioperi di 24 ore, entrambi ad iniziativa di OSR FAISA-CISAL. Il primo interessa il personale della compagnia Segesta Autolinee di Palermo, il secondo coinvolge il personale di Autoservizi Russo di Palermo. In entrambi i casi lo sciopero riguarda tutte le categorie di personale dipendente delle rispettive aziende di trasporto pubblico locale.

Sciopero dei trasporti Regione Molise (tutte le province)

Sul territorio regionale del Molise (coinvolte tutte le province) è stato proclamato uno sciopero di 5 ore (dalle 18:00 alle 23:00) nel settore del trasporto pubblico locale extraurbano. Lo sciopero coinvolge il personale dipendente delle aziende TPL extraurbano della regione ed è stato indetto dai sindacati OSR FILT-CGIL, FIT-CISL e FAISA-CISAL. Il personale interessato è quello facente parte delle aziende di trasporto pubblico locale extraurbano del Molise.

