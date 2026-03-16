Sciopero dei trasporti 16 marzo 2026: città, orario inizio e fine

Il 16 marzo 2026 sono previsti quattro scioperi nel settore dei trasporti in Italia, tutti a rilevanza locale e organizzati in Sicilia. In questo articolo, forniamo i dettagli aggiornati sugli orari, le categorie coinvolte, le aziende interessate e i sindacati che hanno proclamato le mobilitazioni. Di seguito, l’elenco completo e dettagliato degli scioperi previsti per la giornata.
Sciopero dei trasporti Catania
Per la provincia di Catania, è stato proclamato uno sciopero nel settore trasporto pubblico locale dal personale della società Etna Trasporti di Catania. Lo sciopero ha durata di 24 ORE ed è stato indetto dal sindacato OSR FAISA-CISAL. Tutte le corse, nella giornata del 16 marzo, potrebbero subire disagi.
Sciopero dei trasporti Enna
Nella provincia di Enna, è previsto uno sciopero di 24 ORE nel settore trasporto pubblico locale. Coinvolto il personale della società Interbus di Enna, e la mobilitazione è promossa dal sindacato OSR FAISA-CISAL. Possibili sospensioni e ritardi nei collegamenti per l’intera giornata.
Sciopero dei trasporti Palermo (Autoservizi Russo)
A Palermo, il personale della società Autoservizi Russo di Palermo aderisce a uno sciopero di 24 ORE riguardante il settore trasporto pubblico locale, indetto sempre dal sindacato OSR FAISA-CISAL. Tutti i servizi di trasporto locale potrebbero essere interessati da sospensioni nella giornata del 16 marzo 2026.
Sciopero dei trasporti Palermo (Segesta Autolinee)
Ancora a Palermo, è stato proclamato un secondo sciopero che coinvolge il personale della società Segesta Autolinee di Palermo. Anche in questo caso la durata è di 24 ORE e la sigla sindacale promotrice è OSR FAISA-CISAL. Possibili disagi per l’intera giornata sulle linee gestite dalla compagnia.
Fonte: Mit