Ansa

Sciopero dei trasporti 16 novembre 2025: Lombardia, 10.00 – 17.59

Nel giorno 16 novembre 2025 è previsto 1 sciopero nel settore dei trasporti. Di seguito i dettagli relativi a questo sciopero, con informazioni su città o area geografica interessata, compagnie coinvolte, durata, sindacati, categoria e tipo di servizio.

Sciopero dei trasporti Lombardia

È indetto uno sciopero di 8 ORE: DALLE 10.00 ALLE 17.59 nel settore Ferroviario, che interessa la regione Lombardia in tutte le province. Lo sciopero coinvolge il personale della società Trenord e riguarda la categoria PERSONALE SOC. TRENORD. L’azione è proclamata dal sindacato OSR ORSA FERROVIE.

Fonte: Mit