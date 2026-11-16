Sciopero dei trasporti 16 novembre 2026: città, orario inizio e fine

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Ansa

Per lunedì 16 novembre 2026 è previsto uno sciopero in Italia. Di seguito i dettagli dell’unica mobilitazione segnalata per la giornata.

Sciopero dei trasporti a Napoli

Lo sciopero interessa il trasporto pubblico locale e coinvolge il personale della società ANM di Napoli, in Campania. La durata prevista è di 4 ore, dalle 11.00 alle 15.00. Le sigle sindacali indicate sono OSR FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/UGL-FNA/FAISA-CISAL, OSR USB LAVORO PRIVATO/ORSA TPL/FAISA-CONFAIL e OSR FIT-CISL.

Fonte: Mit