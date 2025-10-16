Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Ansa

Sciopero dei trasporti 16 ottobre 2025: Genova, 11.00-15.00

Il giorno 16 ottobre 2025 è previsto un solo sciopero nel settore dei trasporti in Italia. Di seguito sono riportati i dettagli relativi a questo sciopero, con informazioni su città, orari, sindacati coinvolti e categorie interessate.

Sciopero dei trasporti Genova

È indetto uno sciopero di 4 ORE: DALLE 11.00 ALLE 15.00 nel settore del Trasporto pubblico locale nella regione Liguria, provincia di Genova. Lo sciopero coinvolge il personale della società ATI FIDENTE, MIORELLI, B e altri, rappresentato dal sindacato RSA UILT-UIL.

Fonte: Mit