Sciopero dei trasporti 16 ottobre 2026: città, orario inizio e fine

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Ansa

Venerdì 16 ottobre 2026 sono previsti 7 scioperi o fermi che interessano trasporto pubblico locale, trasporto aereo, trasporto merci e settore marittimo. Di seguito i dettagli delle iniziative in programma e di quelle che proseguono nella giornata.

Sciopero dei trasporti in Abruzzo, bacini di Chieti e Pescara

È previsto uno sciopero di 4 ore, con modalità varie e senza orari specificati nei dati disponibili, che coinvolge il personale del trasporto pubblico locale delle società TUA, Cerella, Di Fonzo Donato, Di Giacomo, DicarloBus, La Panoramica e Napoleone nei bacini di Chieti e Pescara, in Abruzzo. Lo sciopero è proclamato da OSR FIT-CISL/UIL-UIL/FAISA-CISAL.

Sciopero dei trasporti a Bergamo

È previsto uno sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale, che coinvolge il personale dell’unità produttiva di Bergamo della società Arriva Italia. L’iniziativa è proclamata da OSP FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/FAISA-CISAL e RSU. Nei dati disponibili non sono indicati gli orari di inizio e fine.

Fermo del trasporto merci in Calabria

È previsto un fermo di 120 ore dei servizi di trasporto merci per conto terzi delle imprese aderenti a Fedralog nella regione Calabria, dalle 00.01 del 16 ottobre alle 24.00 del 20 ottobre. L’iniziativa è proclamata da Fedralog Calabria.

Sciopero del trasporto aereo nazionale EasyJet

È previsto uno sciopero nazionale di 24 ore, dalle 00.00 alle 23.59 del 16 ottobre, che coinvolge il personale navigante di EasyJet Airlines Limited in Italia. Lo sciopero è proclamato da USB Lavoro Privato.

Sciopero del trasporto aereo nazionale Poste Air Cargo

È previsto uno sciopero nazionale di 24 ore, dalle 00.00 alle 24.00 del 16 ottobre, che coinvolge il personale navigante tecnico della società Poste Air Cargo in Italia. I sindacati proclamanti sono FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/ANPAC/ANP.

Sciopero marittimo a Napoli

Prosegue anche il 16 ottobre lo sciopero di 48 ore, iniziato alle 00.00 del 15 ottobre e in programma fino alle 23.59 del 16 ottobre, che interessa il sistema portuale del Mar Tirreno Centrale a Napoli. Coinvolge i lavoratori delle imprese ex articoli 16, 17 e 18 della legge 84/94, dell’ADSP e delle società al terminal passeggeri ai sensi dell’articolo 36 del Codice della navigazione. Lo sciopero è proclamato da OSR FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL.

Fermo del trasporto merci in Sicilia

È previsto un fermo di 120 ore dei servizi di autotrasporto merci per conto terzi in tutta la regione Sicilia, dalle 00.01 del 16 ottobre alle 24.00 del 20 ottobre. L’iniziativa è proclamata dal Comitato Trasporto Siciliano.

Fonte: Mit