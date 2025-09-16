Sciopero dei trasporti 16 settembre 2025: città, orario inizio e fine

Ansa

Il 16 settembre 2025 sono previsti 3 scioperi nel settore dei trasporti in Italia. In questo articolo trovi tutti i dettagli aggiornati sugli scioperi in programma, con informazioni su città, orari di inizio e fine, compagnie coinvolte, sindacati promotori e categorie interessate.

Sciopero dei trasporti Italia (Trasporto merci – Captrain Italia)

In Italia è indetto uno sciopero nazionale nel settore trasporto merci che coinvolge il personale della società Captrain Italia. La protesta avrà una durata di 24 ore: dalle 16.01 del 16 settembre alle 16.00 del 17 settembre 2025. Lo sciopero è stato proclamato dai sindacati FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL.

Sciopero dei trasporti Italia (Trasporto merci – GTS Rail)

In Italia è previsto uno sciopero nazionale nel settore trasporto merci su ferro che interessa il personale viaggiante della società GTS Rail. Anche in questo caso la durata è di 24 ore: dalle 16.01 del 16 settembre alle 16.00 del 17 settembre 2025. I sindacati promotori sono FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL FERROVIERI, FAST-CONFSAL.

Sciopero dei trasporti Bari

Nel comune di Bari (Puglia) è indetto uno sciopero locale nel settore trasporto pubblico locale. Lo sciopero riguarda il personale della società Paolo Scoppio e Figlio Autolinee di Bari e avrà una durata di 4 ore, dalle 15.30 alle 19.30 del 16 settembre 2025. I sindacati coinvolti sono OST UILT-UIL e UGL-FNA.

Fonte: Mit