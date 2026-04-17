Sciopero dei trasporti 17 aprile 2026: città, orario inizio e fine

Il 17 aprile 2026 sono previsti due scioperi nel settore dei trasporti in Italia. Di seguito riportiamo tutti i dettagli sugli scioperi, ordinati per città e area geografica: orari di inizio e fine, sindacati promotori, enti e categorie coinvolte.
Sciopero trasporto pubblico locale Milano, Lombardia
È indetto uno sciopero di 4 ore, dalle 08.45 alle 12.45, che coinvolge il personale della società Addabus operante nelle province di Milano, Pavia, Monza e della Brianza, e Lodi. Lo sciopero riguarda il trasporto pubblico locale ed è promosso dai sindacati OST FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, FAISA-CISAL.
Sciopero trasporto marittimo Stretto di Messina, Sicilia
Nella zona dello Stretto di Messina, in Sicilia, è stato proclamato uno sciopero nel settore marittimo di 8 ore, dalle 09.01 alle 17.01. Coinvolge il personale della società Blujet dell’Area Stretto di Messina. Lo sciopero è promosso dai sindacati OSP FILT-CGIL e UILT-UIL.
Fonte: Mit