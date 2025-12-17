Sciopero dei trasporti 17 dicembre 2025: città, orario inizio e fine

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Ansa

Il giorno 17 dicembre 2025 sono previsti nove scioperi nel settore dei trasporti in Italia. Le agitazioni riguardano principalmente il trasporto aereo e interesseranno sia tutto il territorio nazionale che, in un caso specifico, la Lombardia, in particolare la provincia di Brescia. Di seguito riportiamo tutti i dettagli sugli scioperi previsti, con informazioni su durata, categorie interessate e i sindacati promotori.

Sciopero dei trasporti Brescia (Lombardia)

È previsto uno sciopero di 12 ore: dalle 10.00 alle 22.00 nel settore aereo, che coinvolge il personale addetto allo scarico e carico merci della società GDA Handling presso l’Aeroporto di Brescia Montichiari. Lo sciopero è indetto dal sindacato USB Lavoro Privato.

Sciopero dei trasporti Italia (Nazionale) – ENAV ACC ROMA

È indetto uno sciopero nazionale di 4 ore: dalle 13.00 alle 17.00 nel settore aereo, che interessa il personale della società ENAV ACC Roma. I sindacati promotori sono RSA FILT-CGIL, UGL-TA, FAST-CONFSAL-AV.

Sciopero dei trasporti Italia (Nazionale) – Aziende Handling associate Assohandlers

Previsto uno sciopero di 4 ore: dalle 13.00 alle 17.00 esteso su tutto il territorio nazionale, nel settore aereo. Lo sciopero coinvolge il personale delle aziende handling associate Assohandlers operanti nei sedimi aeroportuali italiani. Indetto dal sindacato FLAI Trasporti e Servizi.

Sciopero dei trasporti Italia (Nazionale) – Società Vueling

Si segnala uno sciopero nazionale di 4 ore: dalle 13.00 alle 17.00 per il personale della società Vueling, indetto dal sindacato UILT-UIL.

Sciopero dei trasporti Italia (Nazionale) – Naviganti Vueling Airlines

Ancora nel settore aereo, altro sciopero nazionale di 4 ore: dalle 13.00 alle 17.00 che coinvolge il personale navigante della società Vueling Airlines. Il sindacato coinvolto è USB Lavoro Privato.

Sciopero dei trasporti Italia (Nazionale) – Assistenti di volo Vueling Airlines

Sempre nel trasporto aereo, uno sciopero di 4 ore: dalle 13.00 alle 17.00 riguarda gli assistenti di volo della società Vueling Airlines. L’iniziativa è promossa dai sindacati RSA FILT-CGIL e ANPAC.

Sciopero dei trasporti Italia (Nazionale) – Personale di terra Air France e KLM

Un’altra vertenza nazionale di 4 ore: dalle 13.00 alle 17.00 coinvolge il personale di terra delle società Air France e KLM. Sciopero indetto da FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL-TA.

Sciopero dei trasporti Italia (Nazionale) – Personale ITA Airways

In programma anche uno sciopero nazionale di 4 ore: dalle 13.00 alle 17.00 per il personale della società ITA Airways, indetto da FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL T.A., ANPAC, ANP.

Sciopero dei trasporti Italia (Nazionale) – Naviganti EasyJet Airline Company Limited

Infine, è previsto uno sciopero nazionale di 4 ore: dalle 13.00 alle 17.00 che coinvolge il personale navigante della società EasyJet Airline Company Limited. Lo sciopero è organizzato dal sindacato USB Lavoro Privato.

Fonte: Mit