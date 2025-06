Sciopero dei trasporti 17 giugno 2025: città, orario inizio e fine

Fonte: Ansa

Il 17 giugno 2025 sono previsti scioperi nel settore dei trasporti in Italia. In particolare, è stato annunciato uno sciopero che coinvolge il personale del settore ferroviario in Lombardia. Di seguito, i dettagli dello sciopero previsto.

Sciopero dei trasporti Lombardia

È indetto uno sciopero di 23 ore, dalle 03.00 del 16/6 alle 02.00 del 17/6, per il personale della società Trenord. Lo sciopero è indetto dai sindacati OSR ORSA FERROVIE e riguarda il personale della categoria PERSONALE SOC. TRENORD.

°Fonte: https://scioperi.mit.gov.it/mit2/public/scioperi