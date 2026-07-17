Sciopero dei trasporti 17 luglio 2026: città, orario inizio e fine

Il 17 luglio 2026 è prevista la proclamazione di uno sciopero nel settore dei trasporti in Italia. In questa data è stato indetto 1 sciopero che riguarda il trasporto pubblico locale nella provincia di Venezia, nella regione Veneto. Di seguito tutti i dettagli aggiornati sullo sciopero in programma.
Sciopero dei trasporti Venezia
Per la giornata del 17 luglio 2026, nella provincia di Venezia è previsto uno sciopero di 24 ore che coinvolgerà il servizio di trasporto pubblico locale gestito dalla società ATVO di Venezia. Lo sciopero, proclamato il 29 giugno 2026 e ricevuto nella stessa data, vedrà la partecipazione dei sindacati OSP SGB/FAST MOBILITA’, e interesserà il personale della società ATVO.
Fonte: Mit