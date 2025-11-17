Sciopero dei trasporti 17 novembre 2025: città, orario inizio e fine

Il giorno 17 novembre 2025 è prevista in Italia una giornata di sciopero che interessa il settore dei trasporti su scala nazionale. In questo articolo sintetizziamo tutte le informazioni essenziali: sarà attivo 1 sciopero a livello nazionale. Di seguito tutti i dettagli su orari, categorie coinvolte e sindacati promotori, per aiutare cittadini e lavoratori a informarsi sulle possibili modifiche ai servizi.
Sciopero dei trasporti Italia
Per la giornata del 17 novembre 2025 è stato indetto uno sciopero di 8 ore, dalle 16:00 alle 23:59, che coinvolge il settore Trasporto merci su tutto il territorio nazionale. L’astensione dal lavoro riguarda il personale della Società Captrain Italia ed è stata proclamata dai sindacati FILT-CGIL, FIT-CISL e UILT-UIL. Lo sciopero è stato annunciato e ufficializzato il 4 novembre 2025.
Fonte: Mit