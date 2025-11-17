Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Ansa

Sciopero dei trasporti 17 novembre 2025: Italia, orario inizio e fine

Per il giorno 17 novembre 2025 è previsto un solo sciopero nel settore dei trasporti in Italia. Di seguito sono riportati i dettagli completi riguardanti questo sciopero.

Sciopero dei trasporti Italia

È indetto uno sciopero di 8 ore: dalle 16.00 alle 23.59 nel settore del Trasporto merci che coinvolge il personale della società Captrain Italia. Lo sciopero ha rilevanza nazionale e interessa tutte le province italiane. I sindacati promotori sono FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL.

Fonte: Mit