Ansa

Sciopero dei trasporti 17 ottobre 2025: Genova, Monza e Brianza, Italia, orario inizio e fine

Il giorno 17 ottobre 2025 sono previsti 3 scioperi nel settore dei trasporti in diverse aree geografiche italiane. Nel dettaglio, gli scioperi riguardano il trasporto pubblico locale a Genova e Monza e Brianza, oltre a un’interruzione nazionale negli appalti ferroviari. Di seguito i dettagli completi su ciascuno di questi eventi.

Sciopero dei trasporti Genova

È indetto uno sciopero di 4 ore: dalle 11.30 alle 15.30 nel settore del trasporto pubblico locale nella città di Genova, regione Liguria. Lo sciopero coinvolge il personale della Società AMT di Genova ed è stato proclamato dal sindacato OSR CUB TRASPORTI.

Sciopero dei trasporti Monza e Brianza

È previsto uno sciopero di 24 ore nel settore del trasporto pubblico locale nella provincia di Monza e Brianza, regione Lombardia. L’agitazione interessa il personale della Società NET (Nord Est Trasporti) di Monza e Trezzo sull’Adda ed è stato proclamato dal sindacato A.L. COBAS.

Sciopero dei trasporti Italia (appalti ferroviari)

È indetto uno sciopero nazionale nel settore degli appalti ferroviari che coinvolge tutto il territorio italiano. La durata è per l’intero turno di lavoro, tra le 16.00 del 17/10 e le 15.59 del 18/10. L’agitazione interessa il personale della Società Elior Divisione Polaris addetto ai servizi di accoglienza e accompagnamento treni notte Intercity della Società Trenitalia. I sindacati promotori sono FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL, FAST, ORSA TRASPORTI.

Fonte: Mit