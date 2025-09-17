Sciopero dei trasporti 17 settembre 2025: città, orario inizio e fine

Il 17 settembre 2025 sono previsti 2 scioperi nel settore dei trasporti in Italia. In questo articolo troverai tutti i dettagli aggiornati sugli scioperi in programma, con informazioni su città o aree coinvolte, orari di inizio e fine, compagnie interessate, sindacati promotori e categorie di lavoratori coinvolti.
Italia – Sciopero trasporto merci Captrain Italia
È previsto uno sciopero di 24 ore, dalle 16:01 del 16 settembre alle 16:00 del 17 settembre, che coinvolge il settore trasporto merci su tutto il territorio nazionale. Lo sciopero riguarda il personale della società Captrain Italia ed è stato indetto dai sindacati FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL.
Italia – Sciopero trasporto merci GTS Rail
Un altro sciopero di 24 ore, dalle 16:01 del 16 settembre alle 16:00 del 17 settembre, interessa il settore trasporto merci su ferro a livello nazionale. Coinvolge il personale viaggiante della società GTS Rail. I sindacati promotori sono FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL FERROVIERI, FAST-CONFSAL.
Fonte: Mit