Sciopero dei trasporti 18 febbraio 2026: città, orario inizio e fine

Ansa

Il 18 febbraio 2026 è previsto uno sciopero che interesserà il settore dei trasporti in Italia. Nell’articolo presentiamo una panoramica aggiornata sulle mobilitazioni programmate, con il dettaglio delle città coinvolte, gli orari e le categorie interessate. Per questa giornata, il numero totale di scioperi previsti è 1. Di seguito riportiamo tutte le informazioni essenziali relative agli scioperi proclamati.

Sciopero trasporto merci Verona

Per la giornata del 18 febbraio 2026 nella provincia di Verona, regione Veneto, è stato proclamato uno sciopero nel settore trasporto merci. La mobilitazione coinvolge il personale mobile e di terra della società EVM Rail. Lo sciopero, di rilievo territoriale, è organizzato dal sindacato OSP FILT-CGIL e avrà la durata di 8 ore: dalle 09.01 alle 17.00. La categoria interessata è “personale mobile e di terra soc. EVM Rail”.

Fonte: Mit