Sciopero dei trasporti 18 giugno 2026: città, orario inizio e fine

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Ansa

Scioperi in Italia il 18 giugno 2026: la data si segnala per la presenza di uno sciopero regionale che interesserà in particolare il settore del trasporto merci su tutto il territorio della Liguria, con coinvolgimento di tutte le province e una particolare attenzione alle aree logistiche e portuali di Genova e Savona. Di seguito sono riportati tutti i dettagli relativi allo sciopero previsto per questa giornata.

Sciopero dei trasporti Liguria: Genova e Savona

È indetto uno sciopero regionale della durata complessiva di 72 ore a partire dalle 00:01 del 18/6 fino alle 24:00 del 20/6 su tutto il territorio della Liguria. L’azione sindacale riguarda la sospensione del servizio trasporto merci conto terzi, coinvolgendo l’intera area della Città Metropolitana di Genova, le piattaforme logistiche e i bacini portuali di Genova e Savona.

A proclamare lo sciopero sono le organizzazioni sindacali OSR ALIAI, CNA-FITA, CONFARTIGIANATO TRASPORTI, FAI, FIAP, LEGA COOPERATIVE, TRASPORTOUNITO. La categoria coinvolta è quella degli addetti al trasporto merci conto terzi, in particolare nelle aree di movimentazione logistica e portuale delle due principali città marittime liguri.

Fonte: Mit