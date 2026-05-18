Sciopero dei trasporti 18 maggio 2026: città, orario inizio e fine

Il 18 maggio 2026 sono previsti due scioperi su territorio nazionale e locale. In questo articolo troverai tutti i dettagli relativi agli scioperi programmati per la giornata, con particolare attenzione alle aree geografiche coinvolte, le fasce orarie, le categorie di lavoratori interessate e i sindacati promotori. Di seguito, tutte le informazioni utili per prepararsi ai possibili disservizi.
Sciopero generale dei trasporti in Italia
Per la giornata di lunedì 18 maggio 2026 è stato proclamato uno sciopero generale nazionale che interessa le categorie pubbliche e private del settore trasporti. Le modalità sono articolate in base al servizio:
Trasporto ferroviario: sciopero dalle 21:00 del 17 maggio alle 20:59 del 18 maggio su tutto il territorio nazionale.
Trasporto pubblico locale (TPL): modalità definite localmente, con possibili disagi nelle principali città.
Trasporto marittimo (isole maggiori): interessate le partenze a partire da un’ora prima della partenza durante il 18 maggio.
Taxi e trasporto marittimo (isole minori): sciopero dalle 00:01 alle 23:59.
Autostrade: personale in sciopero dalle 22:00 del 17 maggio.
Lo sciopero è indetto dal sindacato USB e coinvolge tutto il personale aderente al settore trasporti.
Sciopero del trasporto pubblico locale a Bari (Puglia)
Nella provincia di Bari, in Puglia, è stato proclamato uno sciopero del trasporto pubblico locale che interessa il personale della Società STP di Bari. Lo sciopero durerà 24 ore durante l’intera giornata del 18 maggio 2026.
I sindacati organizzatori sono OST FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL e FAISA-CISAL, e lo sciopero interessa tutto il personale della società di trasporto locale sotto la categoria “PERSONALE SOC. STP DI BARI”.
Fonte: Mit