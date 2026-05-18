Sciopero dei trasporti 18 maggio 2026: città, orario inizio e fine

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Ansa

Il 18 maggio 2026 sono previsti due scioperi su territorio nazionale e locale. In questo articolo troverai tutti i dettagli relativi agli scioperi programmati per la giornata, con particolare attenzione alle aree geografiche coinvolte, le fasce orarie, le categorie di lavoratori interessate e i sindacati promotori. Di seguito, tutte le informazioni utili per prepararsi ai possibili disservizi.

Sciopero generale dei trasporti in Italia

Per la giornata di lunedì 18 maggio 2026 è stato proclamato uno sciopero generale nazionale che interessa le categorie pubbliche e private del settore trasporti. Le modalità sono articolate in base al servizio:

Trasporto ferroviario: sciopero dalle 21:00 del 17 maggio alle 20:59 del 18 maggio su tutto il territorio nazionale.

Trasporto pubblico locale (TPL): modalità definite localmente, con possibili disagi nelle principali città.

Trasporto marittimo (isole maggiori): interessate le partenze a partire da un’ora prima della partenza durante il 18 maggio.

Taxi e trasporto marittimo (isole minori): sciopero dalle 00:01 alle 23:59.

Autostrade: personale in sciopero dalle 22:00 del 17 maggio.

Lo sciopero è indetto dal sindacato USB e coinvolge tutto il personale aderente al settore trasporti.

Sciopero del trasporto pubblico locale a Bari ( Puglia )

Nella provincia di Bari, in Puglia, è stato proclamato uno sciopero del trasporto pubblico locale che interessa il personale della Società STP di Bari. Lo sciopero durerà 24 ore durante l’intera giornata del 18 maggio 2026.

I sindacati organizzatori sono OST FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL e FAISA-CISAL, e lo sciopero interessa tutto il personale della società di trasporto locale sotto la categoria “PERSONALE SOC. STP DI BARI”.

Fonte: Mit