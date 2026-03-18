Sciopero dei trasporti 18 marzo 2026: città, orario inizio e fine

Il 18 marzo 2026 sono previsti quattro scioperi che coinvolgono il settore del trasporto aereo in Italia, con particolare attenzione alle regioni Lombardia e all’intero territorio nazionale. Di seguito riportiamo i dettagli su ciascuna mobilitazione, indicando città coinvolte, compagnie interessate, modalità e orari.
Sciopero nazionale trasporto aereo – Italia
Su tutto il territorio nazionale, è stato indetto uno sciopero di 24 ore: dalle 00.00 alle 23.59 che interessa il personale della Società ALHA Aeroporto di Milano Malpensa. La mobilitazione è organizzata dai sindacati OST CUB TRASPORTI e riguarda principalmente il servizio di handling e logistica.
Sciopero nazionale personale navigante EasyJet
In tutta Italia, è previsto uno sciopero di 4 ore: dalle 13.00 alle 17.00, che coinvolge il personale navigante di EasyJet Airlines Limited. L’astensione è stata proclamata dal sindacato USB Lavoro Privato e riguarda il servizio aereo passeggeri sulle rotte operate dalla compagnia.
Sciopero locale aeroporto di Brescia Montichiari – Soc. GDA Handling
In Lombardia, nella provincia di Brescia, presso l’aeroporto di Brescia Montichiari, il personale della Società GDA Handling parteciperà ad uno sciopero di 24 ore: dalle 00.00 alle 23.59. L’iniziativa è stata organizzata dal sindacato OSR USB Lavoro Privato e riguarda i servizi di assistenza a terra nello scalo.
Sciopero locale aeroporto di Brescia Montichiari – Soc. MH24
Sempre presso l’aeroporto di Brescia Montichiari in Lombardia, il personale della Società MH24 aderirà ad uno sciopero con le stesse modalità: 24 ore: dalle 00.00 alle 23.59. Anche questa azione è stata indetta dal sindacato OSR USB Lavoro Privato e coinvolge i servizi di handling presso l’aeroporto.
Fonte: Mit