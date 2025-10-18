Sciopero dei trasporti 18 ottobre 2025: città, orario inizio e fine
Il giorno 18 ottobre 2025 sono previsti 2 scioperi nel settore dei trasporti in Italia. Di seguito i dettagli relativi alle città e alle modalità di sciopero, con le compagnie coinvolte, i sindacati e le categorie interessate.
Sciopero dei trasporti Catania
È indetto uno sciopero di 24 ore nel settore del trasporto pubblico locale nella città di Catania, regione Sicilia. Lo sciopero coinvolge il personale della società AMTS di Catania ed è proclamato dal sindacato OSP CUB TRASPORTI.
Sciopero dei trasporti Italia (Appalti ferroviari)
È in corso uno sciopero per l’intero turno di lavoro, dalle 16:00 del 17 ottobre 2025 alle 15:59 del 18 ottobre 2025, nel settore degli appalti ferroviari a livello nazionale. Coinvolge il personale della società Elior divisione Polaris addetto ai servizi di accoglienza e accompagnamento treni notte Intercity della società Trenitalia. I sindacati promotori sono FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL, FAST e ORSA TRASPORTI.
Fonte: Mit