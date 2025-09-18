Sciopero dei trasporti 18 settembre 2025: città, orario inizio e fine

Ansa

Il 18 settembre 2025 è previsto uno sciopero nel settore dei trasporti in Italia. In questo articolo troverai tutte le informazioni essenziali sugli scioperi programmati per questa giornata: il numero totale degli scioperi previsti è 1. Di seguito sono riportati i dettagli relativi alle aree coinvolte, agli orari, alle società interessate, ai sindacati promotori e alle categorie di lavoratori coinvolti.

Sardegna – Sciopero Trasporto Pubblico Locale

Per l’intera giornata del 18 settembre 2025, dalle ore inizio a fine servizio, è stato indetto uno sciopero territoriale che coinvolge tutte le province della Sardegna. Lo sciopero interessa il personale della società ARST delle province di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. I sindacati promotori sono OSR/OSP ORSA AUTOFERRO TPL e la categoria coinvolta è il personale del trasporto pubblico locale.

Fonte: Mit