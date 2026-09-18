Sciopero dei trasporti 18 settembre 2026: città, orario inizio e fine

Il giorno 18 settembre 2026 sarà interessato da uno sciopero nel settore dei trasporti pubblici in Italia. In totale, è previsto 1 sciopero di cui nel seguito riportiamo tutti i dettagli: area geografica coinvolta, orari di svolgimento, compagnie e sindacati promotori. Tutte le informazioni sono aggiornate e fanno riferimento ai dati ufficiali.
Sciopero trasporto pubblico locale Abruzzo
Per la Regione Abruzzo è stato proclamato uno sciopero di 4 ore, dalle 09.00 alle 13.00, che coinvolge il settore del trasporto pubblico locale. Ad aderire è il personale della società TUA Regione Abruzzo operante su tutte le province.
Lo sciopero è stato indetto dalle sigle sindacali OSR UGL-AUTOFERRO e ORSA TRASPORTI; la categoria interessata è il personale Soc. TUA Regione Abruzzo. L’azione di protesta è a carattere regionale e riguarda tutto il trasporto pubblico locale.
Fonte: Mit