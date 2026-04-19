Sciopero dei trasporti 19 aprile 2026: città, orario inizio e fine

Il giorno 19 aprile 2026 è previsto uno sciopero in Italia. In questo articolo riportiamo tutte le informazioni essenziali sugli scioperi programmati: in particolare, per questa data, è stato indetto 1 sciopero che interesserà il settore del Trasporto Pubblico Locale nella regione Toscana. Di seguito tutti i dettagli su luogo, orari, categorie e sindacati coinvolti nello sciopero del 19 aprile 2026.
Sciopero dei trasporti Firenze
A Firenze (regione Toscana) è stato indetto uno sciopero nel settore del Trasporto pubblico locale. Lo sciopero coinvolge il personale della società Gest di Firenze e avrà una durata di 4 ore: dalle 13.00 alle 17.00 del 19 aprile 2026. Lo sciopero è di rilevanza territoriale e promosso dal sindacato Osp Cobas Lavoro Privato. La categoria coinvolta è il personale della Società Gest di Firenze.
Fonte: Mit