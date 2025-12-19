Sciopero dei trasporti 19 dicembre 2025: città, orario inizio e fine

Il giorno 19 dicembre 2025 sono previsti scioperi che possono avere un impatto sui cittadini e sui lavoratori del settore trasporti in Italia. In questa data è stato proclamato un sciopero che coinvolge servizi pubblici essenziali nella città di Roma e nella regione Lazio. Di seguito l’articolo approfondisce nel dettaglio le informazioni relative allo sciopero segnalato, per aiutare i lettori a organizzare spostamenti ed eventuali alternative.
Sciopero Trasporto Pubblico Locale Roma
Nella città di Roma, regione Lazio, è stato indetto uno sciopero del trasporto pubblico locale per il giorno 19 dicembre 2025. La protesta riguarda il personale della società ATAC del deposito di Tor Vergata e della Metro C di Roma. Lo sciopero avrà una durata di 4 ORE: DALLE 9.00 ALLE 13.00 e sono coinvolti i sindacati OSR USB LAVORO PRIVATO e ORSA TPL. La proclamazione e la ricezione della segnalazione dello sciopero sono avvenute il 17 dicembre 2025. Trattandosi di uno sciopero a rilevanza locale, potrà causare disagi a chi utilizza i mezzi pubblici nella fascia oraria indicata, specialmente per le corse relative alle tratte servite dalle strutture coinvolte.
Fonte: Mit