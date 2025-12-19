Sciopero dei trasporti 19 dicembre 2025: città, orario inizio e fine

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Ansa

Il giorno 19 dicembre 2025 sono previsti scioperi che possono avere un impatto sui cittadini e sui lavoratori del settore trasporti in Italia. In questa data è stato proclamato un sciopero che coinvolge servizi pubblici essenziali nella città di Roma e nella regione Lazio. Di seguito l’articolo approfondisce nel dettaglio le informazioni relative allo sciopero segnalato, per aiutare i lettori a organizzare spostamenti ed eventuali alternative.

Sciopero Trasporto Pubblico Locale Roma

Nella città di Roma, regione Lazio, è stato indetto uno sciopero del trasporto pubblico locale per il giorno 19 dicembre 2025. La protesta riguarda il personale della società ATAC del deposito di Tor Vergata e della Metro C di Roma. Lo sciopero avrà una durata di 4 ORE: DALLE 9.00 ALLE 13.00 e sono coinvolti i sindacati OSR USB LAVORO PRIVATO e ORSA TPL. La proclamazione e la ricezione della segnalazione dello sciopero sono avvenute il 17 dicembre 2025. Trattandosi di uno sciopero a rilevanza locale, potrà causare disagi a chi utilizza i mezzi pubblici nella fascia oraria indicata, specialmente per le corse relative alle tratte servite dalle strutture coinvolte.

Fonte: Mit