Sciopero dei trasporti 19 gennaio 2026: città, orario inizio e fine

Il 19 gennaio 2026 sono previsti tre scioperi nel settore dei trasporti pubblici locali in Italia. Questa giornata sarà caratterizzata da interruzioni dei servizi in diverse aree del Paese, con orari e modalità differenti a seconda delle città e delle società coinvolte. Di seguito riportiamo il dettaglio di ciascuno sciopero previsto per questa data.

Sciopero dei trasporti Bolzano (Trentino-Alto Adige)

È in programma uno sciopero di 4 ORE, dalle 16.00 alle 20.00, che interesserà il servizio di trasporto pubblico locale nella provincia di Bolzano. Coinvolto il personale della SASA di Bolzano. Lo sciopero è indetto dai sindacati OSR FILT-CGIL, UGL, USB LAVORO PRIVATO, ORSA TRASPORTI ed è di rilevanza provinciale.

Sciopero dei trasporti Napoli (Campania)

A Napoli è previsto uno sciopero di 24 ORE che coinvolge il personale della Divisione Ferro, personale viaggiante, Linee Vesuviane soc. EAV di Napoli nell’ambito del trasporto pubblico locale. A proclamare la protesta è il sindacato OSP FAISA-CONFAIL. Lo sciopero è di rilevanza locale e interesserà principalmente la circolazione dei mezzi pubblici nella città e nell’area vesuviana.

Sciopero dei trasporti Udine (Friuli-Venezia Giulia)

Nella città di Udine, in Friuli-Venezia Giulia, è annunciato uno sciopero di 4 ORE con diverse modalità operative. Saranno coinvolti i lavoratori della Arriva Udine di Udine, sempre nell’ambito del trasporto pubblico locale. La protesta, indetta da ASI-AU Associazione Sindacale Indipendente, avrà eco principalmente a livello locale.

Fonte: Mit