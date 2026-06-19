Sciopero dei trasporti 19 giugno 2026: città, orario inizio e fine

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Ansa

Il 19 giugno 2026 è previsto in Italia 1 sciopero che interesserà il settore dei trasporti pubblici locali. Nell’articolo segnaliamo le principali informazioni utili per cittadini e pendolari: di seguito sono illustrati i dettagli dello sciopero attivo in questa data, con le aree geografiche coinvolte, la durata, le società e i sindacati promotori.

Sciopero dei trasporti Udine (Friuli-Venezia Giulia)

Per la giornata del 19 giugno 2026 è stato proclamato uno sciopero della durata di 24 ORE che coinvolge il servizio di trasporto pubblico locale nella provincia di Udine, in Friuli-Venezia Giulia. Lo sciopero riguarda il personale della società ARRIVA UDINE di Udine ed è stato indetto dal sindacato ASI-AU ASSOCIAZIONE SINDACALE INDIPENDENTE. La categoria coinvolta è il personale operativo della società interessata. L’agitazione è stata proclamata il 18 maggio 2026 ed è stata recepita il 19 maggio 2026.

Fonte: Mit