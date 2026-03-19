Sciopero dei trasporti 19 marzo 2026: città, orario inizio e fine

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Ansa

Il 19 marzo 2026 sono previsti 1 sciopero nel settore dei trasporti in Italia. Di seguito puoi trovare tutti i dati aggiornati su luogo, durata, compagnie coinvolte, sindacati e categorie interessate dagli scioperi previsti per questa data.

Sciopero dei trasporti Roma

È indetto uno sciopero di 4 ore, dalle 20.30 del 19 marzo alle 00.30 del 20 marzo, che coinvolge il personale della società ATAC Linea Metro C di Roma nel settore del trasporto pubblico locale. Lo sciopero riguarda la regione Lazio e la provincia di Roma. I sindacati promotori dello sciopero sono OSR USB Lavoro Privato e ORSA TPL.

Fonte: Mit