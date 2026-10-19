Sciopero dei trasporti 19 ottobre 2026: città, orario inizio e fine

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Sciopero dei trasporti 19 ottobre 2026: città, orario inizio e fine
Ansa
Quali linee gestisce Bus International Service? Quali servizi saranno garantiti a Roma? Chi è USB Lavoro Privato?

Per il 19 ottobre 2026 sono previsti 2 scioperi in Italia. Di seguito i dettagli delle proteste in programma.

Sciopero dei trasporti a Roma

Nel trasporto pubblico locale della regione Lazio è previsto uno sciopero di 4 ore, dalle 08.30 alle 12.30, che coinvolge il personale della società Bus International Service di Roma. La protesta è indetta da OSR USB Lavoro Privato.

Sciopero dei trasporti a Savona

Nel trasporto pubblico locale della regione Liguria è previsto uno sciopero di 4 ore, dalle 10.15 alle 14.15, che coinvolge il personale della società TPL Linea di Savona. La protesta è indetta da OSP FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/UGL/FAISA-CISAL/SIAL COBAS + RSU.

Fonte: Mit

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.