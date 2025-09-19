Sciopero dei trasporti 19 settembre 2025: città, orario inizio e fine

Ansa

Il 19 settembre 2025 sono previsti 2 scioperi nel settore dei trasporti in Italia. In questo articolo troverai tutti i dettagli sugli scioperi annunciati per questa data, con informazioni su città coinvolte, orari di inizio e fine, sindacati promotori e categorie interessate.

Sciopero dei trasporti Monza e Brianza

Nella provincia di Monza e Brianza, regione Lombardia, è stato indetto uno sciopero di 24 ore nel settore del trasporto pubblico locale. Lo sciopero coinvolge il personale della società NET (Nord Est Trasporti) di Monza e Trezzo sull’Adda. L’astensione dal lavoro è stata proclamata dal sindacato A.L. COBAS e riguarda la categoria “PERSONALE SOC. NET (NORD EST TRASPORTI) DI MONZA E TREZZO SULL’ADDA”.

Sciopero dei trasporti Palermo

Nella città di Palermo, regione Sicilia, è stato indetto uno sciopero di 4 ore, dalle 11.00 alle 15.00, nel settore del trasporto pubblico locale. Lo sciopero coinvolge il personale della società AMAT di Palermo. L’agitazione è stata proclamata dal sindacato OSP CUB TRASPORTI e riguarda la categoria “PERSONALE SOC. AMAT DI PALERMO”.

Fonte: Mit