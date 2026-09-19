Sciopero dei trasporti 19 settembre 2026: città, orario inizio e fine

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Ansa

Il 19 settembre 2026 sono previsti 1 sciopero nel settore dei trasporti in Italia. Questo articolo fornisce i dettagli aggiornati riguardanti lo sciopero in programma, includendo area geografica, società coinvolte, orari e rappresentanze sindacali. Di seguito si trovano le informazioni dettagliate sullo sciopero di oggi.

Sciopero del Trasporto pubblico locale Genova, Liguria

Per la giornata di 19 settembre 2026, nella città di Genova e nella regione Liguria, è stato indetto uno sciopero riguardante il trasporto pubblico locale. Lo sciopero coinvolge il personale della società AMT di Genova e avrà una durata di 24 ore, secondo varie modalità indicate dall’azienda.

L’azione sindacale è stata proclamata dalle sigle OST CUB TRASPORTI e interessa la categoria del personale della società di trasporti citata. Lo sciopero è di rilevanza territoriale e avrà termine nella stessa giornata del 19 settembre 2026.

Fonte: Mit