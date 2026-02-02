Sciopero dei trasporti 02 febbraio 2026: città, orario inizio e fine

Il giorno 02 febbraio 2026 sono stati programmati due scioperi che coinvolgono diversi settori del trasporto pubblico in Italia. Di seguito tutti i dettagli disponibili: città o regioni interessate, orari di inizio e fine, aziende coinvolte e categorie interessate. Per approfondire, di seguito la situazione aggiornata caso per caso per questa giornata.
Sciopero settore ferroviario Regione Lazio – Roma
E’ previsto uno sciopero di 4 ORE nel settore degli appalti ferroviari che riguarda la provincia di Roma, nella regione Lazio. Lo sciopero interessa il personale degli appalti ferroviari delle società Elior Divisione Itinere e Polaris. È stato proclamato dai sindacati OSR UILT-UIL e UGL FERROVIERI e coinvolge la categoria “personale appalti ferroviari”. L’azione di protesta avrà luogo il 02 febbraio 2026.
Sciopero settore ferroviario Lombardia (tutte le province)
In Lombardia, è stato indetto uno sciopero di 23 ore che interesserà tutte le province della regione. Lo sciopero coinvolge il personale della società Trenord e sarà attivo dalle ore 03.00 del 02 febbraio 2026 alle ore 02.00 del 03 febbraio 2026. È stato proclamato dal sindacato OSR ORSA FERROVIE e riguarda la categoria “personale soc. Trenord”.
Fonte: Mit