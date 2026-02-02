Sciopero dei trasporti 02 febbraio 2026: città, orario inizio e fine

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Ansa

Il giorno 02 febbraio 2026 sono stati programmati due scioperi che coinvolgono diversi settori del trasporto pubblico in Italia. Di seguito tutti i dettagli disponibili: città o regioni interessate, orari di inizio e fine, aziende coinvolte e categorie interessate. Per approfondire, di seguito la situazione aggiornata caso per caso per questa giornata.

Sciopero settore ferroviario Regione Lazio – Roma

E’ previsto uno sciopero di 4 ORE nel settore degli appalti ferroviari che riguarda la provincia di Roma, nella regione Lazio. Lo sciopero interessa il personale degli appalti ferroviari delle società Elior Divisione Itinere e Polaris. È stato proclamato dai sindacati OSR UILT-UIL e UGL FERROVIERI e coinvolge la categoria “personale appalti ferroviari”. L’azione di protesta avrà luogo il 02 febbraio 2026.

Sciopero settore ferroviario Lombardia (tutte le province)

In Lombardia, è stato indetto uno sciopero di 23 ore che interesserà tutte le province della regione. Lo sciopero coinvolge il personale della società Trenord e sarà attivo dalle ore 03.00 del 02 febbraio 2026 alle ore 02.00 del 03 febbraio 2026. È stato proclamato dal sindacato OSR ORSA FERROVIE e riguarda la categoria “personale soc. Trenord”.

Fonte: Mit