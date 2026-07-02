Sciopero dei trasporti 02 luglio 2026: città, orario inizio e fine

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Ansa

Il giorno 02 luglio 2026 è previsto 1 sciopero nel settore trasporti in Italia. In questo articolo forniamo il quadro aggiornato delle agitazioni sindacali in programma, con focus su area geografica, società coinvolte, durata e orari, oltre ai sindacati promotori. Di seguito, tutti i dettagli sullo sciopero previsto.

Lombardia: Sciopero nel Trasporto merci

In Lombardia è indetto uno sciopero regionale che coinvolge tutte le province. Il personale interessato è quello della Soc. DB Cargo Italia, impegnato nel servizio di trasporto merci ferroviario. Lo sciopero avrà una durata di 8 ore, dalle 3:31 alle 11:29 del 2 luglio 2026. Ad indire la protesta sono le sigle sindacali OSR FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, ORSA FERROVIE. La categoria coinvolta è il personale della società DB Cargo Italia operante nella regione Lombardia.

Fonte: Mit