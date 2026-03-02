Sciopero dei trasporti 02 marzo 2026: città, orario inizio e fine

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Il 02 marzo 2026 in Italia è previsto un solo sciopero nel settore dei trasporti. Nell’articolo di seguito trovate tutti i dettagli relativi allo sciopero segnalato, con informazioni su città coinvolte, durata e sindacati promotori.

Sciopero dei trasporti Bolzano

È stato indetto uno sciopero della durata di 24 ORE per il trasporto pubblico locale nella provincia di Bolzano, regione Trentino-Alto Adige. Lo sciopero interessa il personale della Società SASA di Bolzano e sarà effettivo dalla mezzanotte fino alle 24:00 del giorno 2 marzo 2026. L’agitazione è stata proclamata dai sindacati OSR UGL, USB Lavoro Privato e ORSA Trasporti.

Fonte: Mit