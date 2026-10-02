Sciopero dei trasporti 02 ottobre 2026: città, orario inizio e fine

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Ansa

Il giorno 02 ottobre 2026 è previsto uno sciopero nazionale che coinvolge più settori in tutta Italia. In questo articolo offriamo una panoramica dettagliata su tutti gli scioperi che interesseranno la giornata, specificando settori, orari, sindacati coinvolti e tipologie di servizi a rischio.

Nella giornata in questione è programmato 1 sciopero nazionale con caratteristiche plurisettoriali. Di seguito tutti i dettagli.

Italia: Sciopero Plurisettoriale Nazionale

È indetto uno sciopero plurisettoriale di rilevanza nazionale, che interessa l’intero territorio italiano, coinvolgendo sia il settore pubblico che quello privato. Lo sciopero è organizzato dal sindacato CSLE.

Settore ferroviario: lo stop avrà la durata di 3 ore, dalle 11.00 alle 14.00.

Settore marittimo: le modalità di sciopero non sono specificate nei dettagli ufficiali.

Il motivo dello sciopero, proclamato il 2 settembre 2026, è da ricondurre a rivendicazioni comuni a diverse categorie del pubblico e del privato.

Fonte: Mit