Sciopero dei trasporti 20 aprile 2026: città, orario inizio e fine

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Ansa

Il giorno 20 aprile 2026 è previsto uno sciopero nazionale nel settore dei trasporti in Italia. Di seguito, in questo articolo, sono riportati tutti i dettagli relativi a questo sciopero. Nel complesso, al momento risulta un solo sciopero proclamato su scala nazionale per questa data. Si riportano a seguire le informazioni complete sullo sciopero previsto:

Sciopero dei trasporti Italia

È stato proclamato uno sciopero nazionale nel settore Trasporto merci, con il coinvolgimento di tutto il territorio italiano (Italia, tutte le province). Lo sciopero, promosso dal sindacato TRASPORTOUNITO, riguarda la categoria FERMO NAZIONALE SERVIZI AUTOTRASPORTO MERCI.

La mobilitazione avrà una durata totale di 144 ore, a partire dalle 00:00 del 20 aprile fino alle 24:00 del 25 aprile 2026. Il fermo interessa tutti i servizi di autotrasporto merci su scala nazionale. Questa iniziativa sindacale, proclamata il 24 marzo 2026 e ricevuta dagli enti competenti il 30 marzo 2026, mira a sollevare tematiche relative a condizioni lavorative e contrattuali del comparto.

Fonte: Mit